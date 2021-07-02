В мэрии Сургута назначили нового начальника управления массовых коммуникаций

В администрации Сургута снова пополнение из Лангепаса. На должность начальника управления массовых коммуникаций назначили Веронику Крылович. Она приступила к обязанностям сегодня, 2 июля. Новоиспеченная чиновница родилась в Кировской области в 1987 году. За плечами у нее 20 лет стажа, работа редактором и директором в нескольких телекомпаниях Югры. В том числе ТРК «Ракурс» (Покачи) и ТРК «Лангепас+». Заканчивала Институт журналистики и литературного творчества в Москве.

«Есть знания и опыт, которые я хочу применить уже в новом качестве. Развивая взаимодействие участников информационного пространства, мы нацелим работу на то, чтобы сургутяне имели больше возможностей видеть объективную картину настоящего, получали оперативный отклик от городской власти на свои запросы», - отметила Вероника Крылович.

Ранее главным по коммуникациям в администрации был Виталий Щербаков. Он покинул свой пост 5 июня 2021 года. Обязанности руководителя управления временно исполняла его заместитель Юлия Садовская, которая теперь продолжит работу на прежней должности.