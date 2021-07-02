В Сургуте из-за сильного ливня за несколько часов выпала месячная норма осадков

Второй месяц лета принес в Сургут долгожданное тепло. Вместе с тем он принес и другие погодные сюрпризы в виде ливня, грома, молний и порывистого ветра. Такая погода ждет сургутян и в ближайшие выходные.

Вечером 1 июля городские дороги затопило дождевой водой так, что машины оказались «по пояс» в воде. за несколько часов выпала месячная норма осадков. горожане с трудом добирались до дома. В соцсетях люди делятся фото и видео, где видно, как автомобилистам приходится толкать свой транспорт. С машин срывало госномера, так что теперь можно открывать целое бюро находок.

Фото: Р. Галиев

Сильнее всего по оценке жителей пострадали улицы Ленина, Захарова, Пролетарский проспект, Университетская, Киртбая, Крылова. Вода накрыла проезжую часть вместе с тротуарами. А центральный перекресток с круговым движением превратился в маленькую Венецию. Некоторые даже отважились достать резиновые лодки. Такими темпами таксистов в Сургуте заменят гондольеры. Кто-то уже готов сменить привычный транспорт на более подходящее к ситуации. «Я курьером работаю, и если завтра будет тоже самое, мы все составом на лодки пересаживаемся», - делится в соцсетях Кристина Б.

Есть и более серьезные последствия разбушевавшейся стихии.К примеру, проезд на проспекте Пролетарском 7/1 закрыт.«Там ночью обрушилась часть асфальтового покрытия…», – сообщает К-Информ.

О том, какой еще вред ливень причинил городу и как власти будут их устранять, в администрации обещали рассказать позже.