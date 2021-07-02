Аудитория siapress.ru высказалась против новых ковид-ограничений

Сидеть взаперти с короной на голове не хотим: большая часть опрошенных siapress.ru читателей высказалась против нового локдауна, связанного с распространением COVID-19. Так, на вопрос «Новый локаун: за или против?» ответ «Против» оказался самым популярным — за него проголосовало почти 65 процентов участников. За — почти 27 процентов. Меньшая часть респондентов с мнением не определилась.

Зато определились в Кремле: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер». Чиновник, однако, не стал пока говорить, что это за жесткие меры.

О том, что ситуация действительно требует активной работы властей, свидетельствует статистика. Только в Югре на минувшей неделе число новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно, вновь перевалило за сотню и продолжает расти: так, накануне оно составляло 129 человек.