Вахтовикам «Газпром трансгаз Сургут» не придется сидеть на карантине

Компания «Газпром трансгаз Сургут» отказалась от двухнедельного карантина перед вахтой. Послабления почувствуют на себе ковид-безопасные сотрудники предприятия. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе компании.

Теперь перед затоплением на вахту работникам надо будет сдать ПЦР-тест и тест на антитела. «ПЦР-тест для работников с подтвержденным иммунитетом и вакцинированных не нужен», - добавили в компании.

Отмена двухнедельного карантина для вахтовиков позволит ликвидировать временные пункты пребывания.

В пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Сургут» подчеркнули, что на предприятии соблюдается целый ряд ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.