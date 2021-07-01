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​Активная молодежь получила мастер-класс от председателя районной думы

Анатолий Сименяк пообщался с молодежью Тундрино

​Активная молодежь получила мастер-класс от председателя районной думы
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Уже стало традицией то, что молодежь присоединяется к рабочим поездкам председателя районной Думы Анатолия Сименяка в поселения. Свежесть взглядов и любознательность молодых людей рождает интересные наблюдения и предложения, а погружение в депутатскую работу, по словам самих ребят, «ценный и необычный мастер-класс от общественника».

29 июня в рабочей поездке в Тундрино участвовал член Молодежного парламента Роман Вахитов и местная активистка, ученица Высокомысовской школы Ольга Стафеева. К слову сказать, ребята времени зря не теряли и прямо на месте установили деловые связи, обменявшись телефонами.

Маршрут следования включал объекты строительства и ремонта в Тундрино и Высоком Мысу. Оживленные дискуссии возникли вокруг новой дороги по улице Центральной в Тундрино.Из-за особенностей рельефа вода поступает с заболоченной территории к дороге, подтапливая несколько жилых участков. Кроме того, из-за узости дороги не везде есть место для третьей плиты, предусмотренной планом. Анатолий Сименяк сообщил, что уже сейчас он совместно с районной администрацией решает, как избавить людей от проблемы.

«Видно, что депутаты – предприимчивые люди. Анатолий Петрович выслушал наших жителей, сказал, что сделает все, что в его силах. Было интересно понаблюдать, как он подробно разбирался в сути происходящего, дипломатично общался со всеми. Я сама стараюсь активно участвовать в жизни села», — поделилась впечатлениями от встречи Ольга Стафеева.

Участники посетили и новую многофункциональную площадку в Тундрино. По словам главы поселения Виктора Самосонова, это место досуга очень востребовано у односельчан. Все от мала до велика найдут здесь занятия по вкусу. Здесь есть детский городок, площадки для занятий спортом и зоны отдыха.

«Запрос тундринцев на установку многофункциональной площадки я слышал на встрече с молодежью еще несколько лет назад. Когда видишь, что желание реализовалось, еще раз убеждаешься в пользе работы общественника. Молодежный парламент, как и районная власть, уделяет большое внимание благоустройству поселений. Только у нас масштабы поменьше», — рассказал Роман Вахитов.

Анатолий Сименяк ценит то, как молодые люди открыто и смело заявляют о своих желаниях. Их современные предложения часто выходят за рамки привычного взгляда на развитие поселения.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 106, комментариев: 0
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