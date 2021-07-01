Женщина, у которой на пожаре погибли двое детей, пойдет под суд в Сургуте

Прокуратура Сургута передала в суд уголовное дело 31-летней гражданки Кыргызской Республики, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум ее детям.

«Следствием установлено, что обвиняемая проживала совместно с двумя малолетними детьми в садовом доме, предназначенном для сезонного использования. В марте 2021 года женщина оставила детей в доме без присмотра с включенными электронагревательными приборами, не предназначенными для длительного режима работы, а также заперла входную дверь в жилое помещение, заблокировав выход», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства о причинах трагедии.

Пожар СОТ «Здоровье» произошел 11 марта. Загорелся дом, в котором находились девочка 2012 года рождения и мальчик 2015-го. Дети не смогли выбраться из запертого помещения и погибли.

В этот же день стало известно, что в доме жили приезжие из Кыргызстана: мама, бабушка и двое детей. В день, когда случился пожар, взрослые отлучились по делам.