Трое жителей Сургутского района ответят в суде за похищение двух девушек и групповое изнасилование

Трех жителей Белого Яра (Сургутский район) будут судить за похищение, групповое изнасилование и грабеж. Четвертый член банды до суда не дожил. Все эти преступления они совершили в октябре прошлого года.

По версии следствия, один из обвиняемых пригласил 25-летнюю сургутянку к себе в гости, чтобы познакомиться поближе. Однако девушку ждал далеко не романтический вечер – двое мужчин схватили ее прямо у подъезда, ударили и пригрозили убийством. Свою жертву злоумышленники затащили в автомобиль, где находились остальные участники банды, вывезли горожанку в лес и надругались над ней.

Один из преступников забрал у сургутянки 15 тысяч рублей из сумки и ее телефон. После этого насильник от имени потерпевшей позвал на встречу ее подругу, та согласилась. 32-летнюю местную жительницу ждала та же участь.

Похищение второй девушки заметил ее сожитель, который немедленно отправился на помощь. Обвиняемых не остановило даже это. Пострадавшим удалось спастись: они выпрыгнули из автомобиля, однако получили травмы. Их похитителей задержали через несколько минут.

«В отношении соучастников следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в СК Югры.