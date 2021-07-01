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​Власти Сургутского района решат дорожные неприятности тундринцев

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил Тундрино

​Власти Сургутского района решат дорожные неприятности тундринцев
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

Ежегодно на ремонт и строительство дорог депутаты районной Думы выделяют внушительную сумму из муниципального бюджета. Поступательно и верно Сургутский район избавляется от бездорожья. Но не всегда работа идет по плану. Жители Тундрино рассказали председателю районной Думы Анатолию Сименяку о своих дорожных неприятностях. Народный избранник выехал в село, чтобы оценить ситуацию.

Строительство новой дороги на улице Центральной должны были закончить 30 июня. Однако вместо комфорта передвижения у жителей возникло несколько проблем.

Во-первых, из-за особенностей рельефа поселения вода поступает с заболоченной территории к дороге, подтапливая несколько жилых участков.

Во-вторых, уровень дороги подняли по отношению к жилым участкам. Местные говорят, что в нескольких домах при выходе на дорогу появился подъем, который сложно преодолевать пожилым людям.

И последнее. В устных обсуждениях у жителей был запрос, чтобы дорога состояла из 2 плит. По факту запланировали и уложили 3 плиты. При такой плотной укладке не остается места для счистки снега, который не вывозят и с началом таяния случится затопление. Также на некоторых участках из-за узости дороги нет места для 3 плиты. Сейчас идет пересогласование плана и «лишние» плиты переместят на основные перекрестки.

«Эмоции здесь излишни, хотя у меня их достаточно после общения с тундринцами. Мы уже решаем совместно с администрацией района, как избавить людей от сложившихся проблем. Всё, что в силах депутатского корпуса – сделаем», — сказал Анатолий Сименяк.

Парламентарий посетил и другие объекты ремонта и благоустройства. В Высоком Мысу планируют отремонтировать дорогу на улице Советской. Здесь осуществят частичную замену плит и доложат новые в сторону берега. Анатолий Сименяк предложил исполнителям пересмотреть расстояние докладки, так как берег вымывается и через 10 лет плиты «уйдут».

В отличие от дороги, ливневки на бардовской площади предусмотрели. 18 июня успешно прошла общественная приемка по одному из этапов благоустройства, включающем устройство водоотведения и общестроительные работы малых-архитектурных форм. «Во время моего визита на площади было пустынно и пообщаться со строителями не удалось. Но представитель районной администрации уверил, что работы идут в соответствии с графиком, и 1 сентября объект будет готов», — поделился информацией главный районный парламентарий Анатолий Сименяк.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 150, комментариев: 2
Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 14:03
Хм, была на днях в Тундрино. То, что к 1 июня не справились, это мелочи. Думаю, что к 1 сентября управятся. Но плиты там раньше, чем через 10 лет пойдут, там грунт - плавун. Мой дом как раз по Центральной в конце улицы, пришлось по берегу ехать и в переулке машину бросать. Там ещё другие чудеса: пешеходная дорожка. Это пешеходка с одной стороны дороги. Выкладывают из плитки тротуарной, но не предусматривает то, что люди из ворот вот по этой дорожке выезжать и заезжать будут. Где эта плитка скоро будет? Словом, хотели как лучше, получается как всегда. Вот так бывает, когда управляют эффективные менеджеры, а не специалисты решают вопросы производственного процесса.
Dochimacho
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Сегодня в 14:04
Да, кстати, дренаж демонтировали. Что будет по весне?
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