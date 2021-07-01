Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил Тундрино

Ежегодно на ремонт и строительство дорог депутаты районной Думы выделяют внушительную сумму из муниципального бюджета. Поступательно и верно Сургутский район избавляется от бездорожья. Но не всегда работа идет по плану. Жители Тундрино рассказали председателю районной Думы Анатолию Сименяку о своих дорожных неприятностях. Народный избранник выехал в село, чтобы оценить ситуацию.

Строительство новой дороги на улице Центральной должны были закончить 30 июня. Однако вместо комфорта передвижения у жителей возникло несколько проблем.

Во-первых, из-за особенностей рельефа поселения вода поступает с заболоченной территории к дороге, подтапливая несколько жилых участков.

Во-вторых, уровень дороги подняли по отношению к жилым участкам. Местные говорят, что в нескольких домах при выходе на дорогу появился подъем, который сложно преодолевать пожилым людям.

И последнее. В устных обсуждениях у жителей был запрос, чтобы дорога состояла из 2 плит. По факту запланировали и уложили 3 плиты. При такой плотной укладке не остается места для счистки снега, который не вывозят и с началом таяния случится затопление. Также на некоторых участках из-за узости дороги нет места для 3 плиты. Сейчас идет пересогласование плана и «лишние» плиты переместят на основные перекрестки.

«Эмоции здесь излишни, хотя у меня их достаточно после общения с тундринцами. Мы уже решаем совместно с администрацией района, как избавить людей от сложившихся проблем. Всё, что в силах депутатского корпуса – сделаем», — сказал Анатолий Сименяк.

Парламентарий посетил и другие объекты ремонта и благоустройства. В Высоком Мысу планируют отремонтировать дорогу на улице Советской. Здесь осуществят частичную замену плит и доложат новые в сторону берега. Анатолий Сименяк предложил исполнителям пересмотреть расстояние докладки, так как берег вымывается и через 10 лет плиты «уйдут».

В отличие от дороги, ливневки на бардовской площади предусмотрели. 18 июня успешно прошла общественная приемка по одному из этапов благоустройства, включающем устройство водоотведения и общестроительные работы малых-архитектурных форм. «Во время моего визита на площади было пустынно и пообщаться со строителями не удалось. Но представитель районной администрации уверил, что работы идут в соответствии с графиком, и 1 сентября объект будет готов», — поделился информацией главный районный парламентарий Анатолий Сименяк.