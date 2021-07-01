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Сургутяне попросили обработать от клещей парк на Гидростроителей

Жители Сургута могут вносить свои предложения по противоклещевой обработке на 2022 год

Сургутяне попросили обработать от клещей парк на Гидростроителей
фото: dezecoclean.ru

Сургутяне попросили администрацию города провести противоклещевую обработку в парке рядом с улицей Гидростроителей. Якобы в перечень зеленая зона не вошла, однако там часто гуляют и играют дети, а встреча с насекомым может им навредить.

«Жители общежития по улице Гидромеханизаторов, 7/2 спрашивают: «Почему в график акарицидной обработки не включается небольшой участок леса (парк СМП) по улице Гидростроителей? Дети гуляют в парке, катаются на велосипедах», – пишет местный житель на портале «Твой Сургут».

Начальник отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеслав Адушкин ответил, что указанный участок будет включен в перечень предложений, который использует для составления графика акарицидной обработки в 2022 году.

Посмотреть полный перечень скверов и парков, где будут бороться с кровососами, можно здесь. Замечания и предложения по территориям можно направлять главному специалисту департамента городского хозяйства по телефону 8(3462)52-45-60 или на адрес электронной почты: gapeev_am@admsurgut.ru.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 208, комментариев: 0
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