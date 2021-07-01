В Сургуте за сутки произошло два пожара в жилых домах – двое спасены

Сегодня утром, 1 июля, сургутские пожарные спасли из огня подвыпившую даму и ее кошку. Возгорание произошло в 5.01 в жилом доме на улице Крылова. На момент прибытия спасателей густой дым валил из окна балкона первого этажа. В квартиру огнеборцы проникли через окно. Из-за сильного задымления им пришлось двигаться наощупь. «В одной из комнат обнаружили женщину, которая не могла самостоятельно выбраться. По первым признакам она находилась в алкогольном опьянении, кричала что-то про кошку, но на тот момент нам слышалось слово «дочка». Мы усердно пытались найти ребенка», – передает начальник караула. В итоге вместо ребенка спасатели нашли ту самую кошку.

Второй пожар случился в пятиэтажке на улице Московской 30 июня в 21.36. Дым валил из окна на третьем этаже. Спасателям пришлось вскрывать дверь мотопилой. У двери на полу в предобморочном состоянии находился мужчина 1977 года рождения. «Пострадавший получил ожоги первой степени и отравился продуктами горения. Был доставлен в Сургутскую ОКБ», – рассказали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе МЧС Югры.

В обоих случаях возгорание произошло предположительно по причине неосторожного обращения с огнем.