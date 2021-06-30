В Сургуте открылся еще один мобильный пункт вакцинации

С сегодняшнего дня, 30 июня в Сургуте заработал еще один выездной пункт вакцинации против коронавируса. Об этом в соцсетях сообщил главный врач городской поликлиники №1 Максим Слепов.

Сделать прививку от COVID-19 можно в ТРЦ «Сити Центр» на Ленина, 43. Мобильный пункт расположился на втором этаже и будет работать в будние дни с 11.00 до 21.00. коме того, в городе работают еще восемь передвижных пунктов вакцинации. График работы и место их расположения опубликованы на сайте сургутской мэрии.

Сегодня на аптечный склад в Сургуте поступило 52 200 доз вакцины «Спутник V». В течение суток препарат распределят по медучреждениям округа. В последнее время темпы вакцинации в регионе ускорились: за минувшие сутки вакцинированы первым компонентом 5 061 житель.