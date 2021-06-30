На замену девяти километров сургутских теплосетей выделено более 300 миллионов

Подготовка к отопительному сезону в Сургуте идет полным ходом – на сегодняшний день в городе промыто 30 процентов теплосетей. Об этом заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

«14 мая отключили отопление, сразу же начались мероприятия по подготовке к отопительному сезону. В Сургуте на данный момент на балансе управляющих компаний и ТСЖ находятся 1454 дома, все они включены в график проверки систем. Хочу отметить, что промывку принимает комиссия ГТС, после этого УК переходит на следующий дом», – рассказал представитель ДГХ.

Подготовка к осенне-зимнему периоду закончится в последних числах августа. Всего за лето будет заменено более девяти километров трубопровода – на эти цели выделено 357 миллионов рублей, 22 из которых поступили из бюджета округа.

«Замена произойдет на участках улиц Бажова, Нефтяников, Югорская, Мелик-Карамова. Основные ремонтные работы на тепломагистралях № 1, 3, 4, 9», – подчеркнула главный специалист по капитальному ремонту ГТС Евгения Маратканова.