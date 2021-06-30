Бизнесмен из Сургута пожаловался Владимиру Путину на невыгодные условия кредитования для предпринимателей

Бизнесмен из Сургута Максим Харлов принял участие в «Прямой линии с Владимиром Путиным». Он рассказал президенту, что меры поддержки, оказываемые в стране предпринимателям, недостаточны, а банки предоставляют кредиты под высокие проценты и залог. Например, ему предлагали кредит под 18 процентов.

Президент согласился, что 18 процентов – это много. «У нас средняя ставка для предпринимателей 12 процентов сегодня. Есть и льготные формы», - сказал Путин и напомнил о тех мерах, которые были приняты правительством в помощь бизнесменам: «В прошлом году, чтобы обеспечить такую работу, мы направили триллион рублей. Это большие деньги, но недостаточные для тех потребностей, которые есть у этого сектора экономики».

В заключении глава государства пообещал и дальше развивать систему поддержки бизнесу. «Это вопрос бюджетных возможностей и бюджетных ограничений», - добавил он. И попросил Максима Харлова оставить координаты.

Прямая линия с Владимиром Путиным началась в 12.00 мск. В начале передачи президент рассказал, что привился от коронавируса вакциной Спутник V и высказался против обязательно вакцинации населения.