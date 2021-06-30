В Сургуте за превышение полномочий предстанет перед судом бывший силовик

В Сургуте будут судить бывшего полицейского, которого обвинили в превышении полномочий. Местный отдел следственного комитета возбудил проверку после того, как в СМИ и в интернете появилась видеозапись о нападении силовика на горожанку. Инцидент произошел в феврале прошлого года.

Установлено, что обвиняемый издевался над 41-летней женщиной, которую доставили ночью в отдел по подозрению в правонарушении. Местная жительница не хотела признаваться в содеянном и попросила перестать записывать на телефон их разговор. За это полицейский скрутил ее, ударил по ногам, от чего потерпевшая упала и получила растяжение локтевого сустава и перелом локтевой кости. Когда сургутянку освободили, она обратилась за помощью к врачам и выложила в социальных сетях видео с издевательствами.

Также стало известно, что в ту же ночь злоумышленник жестко задержал 33-летнего мужчину и избил его. Бывший силовик отвел его к другому задержанному и распылил в помещении слезоточивый газ, из-за которого у мужчин появились ожоги роговиц обоих глаз. Помимо этого, 20 января обвиняемый без оснований ударил 45-летнего задержанного электрошокером, а потом избил горожанина, от чего тот потерял сознание.

«Бывшему сотруднику полиции – 32-летнему сургутянину – предъявлено обвинение в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). В ходе следствия обвиняемый не признал вину. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в СК Югры.