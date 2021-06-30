Главный следователь региона проведет личный прием граждан в Сургуте

В четверг, 1 июля, с 13.00 до 15.00 руководитель следственного управления СКР по Югре Михаил Мокшин проведет выездной прием граждан в Сургуте.

«Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по округу, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что во время приема будет производиться видеофиксация. Попасть на прием можно, предъявив документ, удостоверяющий его личность.

Прием граждан состоится с 13.00 до 15.00 часов в помещении следственного отдела по городу Сургут, расположенном по ул. Островского, д. 47, каб. 103. По вопросам приема граждан обращаться по телефонам: в городе Сургут – 8 (3462) 35-37-05, также в аппарате следственного управления – 8 (3467) 32-82-00 и 32-82-15.