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​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса

Родственники погибшей сургутянки Эльвиры Зиганшиной рассказали о том, что девушка не вакцинировалась от COVID-19

​Вакцина ни при чем: погибшая Эльвира Зиганшина не прививалась от коронавируса

Смерть сургутянки Эльвиры Зиганшиной стала поводом для антипрививочников агитировать против вакцины от COVID-19. В соцсетях сургутяне распространили информацию о том, что накануне смерти девушка сделала укол. Многие связали ее уход из жизни именно с этим фактом. Корреспонденту siapress.ru удалось связаться с родственниками погибшей. Они рассказали о том, с чего все началось, как развивалась болезнь, и как проходило общение с врачами (подробное интервью читайте позже на нашем сайте). Также ее близкие опровергли тот факт, что к смерти девушки причастна вакцина.

«Как за несколько дней сделать прививку, если человек болеет? Кто возьмет на себя такую ответственность? Она со 2 июня была на больничном. У нее была сильная отдышка, но тест на коронавирус был отрицательный, КТ и рентген легких ничего не показали. Она переболела ковидом год назад», – рассказала родственница погибшей Диляра Алипкалиева.

Ранее siapress.ru писал о том, что 23-летняя сургутянка Эльвира Зиганшина скончалась в СОКБ. Девушка в течение трех недель с болями в ноге и отдышкой обращалась в несколько медучреждений города – поликлиника №1, Сургутская травматологическая больница, СОКБ, – где ей не смогли помочь врачи. 24 июня ее собирались выписывать из инфекционного отделения Сургутской окружной клинической больницы, но в 11:30 медработники констатировали смерть. Вскрытие показало, что причиной стали эмболия и тромбоз утонченных вен.

По факту смерти девушки собственную проверку начал департамент здравоохранения Югры. Также родственники Эльвиры обратились в Следственный комитет и Минздрав России с просьбой провести проверку качества оказания медицинской помощи в медучреждениях Сургута.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 975, комментариев: 0
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