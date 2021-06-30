Выпускник СурГПУ и воспитанник волейбольного клуба «Газпром-Югра» Игорь Кобзарь выступит на Олимпийских играх

Выпускник Сургутского педагогического университета и воспитанник волейбольного клуба «Газпром-Югра» Игорь Кобзарь будет представлять Россию на Олимпийских играх-2021 в Токио. Состязание пройдет с 23 июля по 8 августа. Об этом пишет спортивный клуб СурГПУ.

Отмечается, что в составе команд от ХМАО поедут боксеры, ватерполисты, пловцы, борцы, тхэквондист, тяжелоатлеты, баскетболисты. По данным департамента физической культуры и спорта Югры, девять членов сборных Югры выполнили олимпийский норматив.

Напомним, что волейболист Игорь Кобзарь ранее уже участвовал в составе сборной России в Олимпийских играх в Бразилии пять лет назад. Сейчас он играет в клубе «Зенит Санкт-Петербург».

Напомним, что от Сургута представлять Россию на Олимпиаде в Японии поедет пловец Илья Дружинин.