Школа в 32 микрорайоне Сургута обустроена для разностороннего развития учеников

Школа в 32 микрорайоне Сургута полностью оборудована таким образом, чтобы дети могли развиваться и умственно, и физически. Об этом заявили представители местной администрации на встрече с журналистами.

«Для обустройства кабинетов и классов было закуплено современное оборудование. Также для занятий школьников построен бассейн, оборудованы спортивные площадки, лаборатории», – подчеркнул директор управления капитального строительства Сургута Александр Гребешок.

Следуя всем тенденциям, на территорию учреждения будет обеспечен доступ для маломобильных граждан. Директор муниципального департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод рассказал, что основная парковка будет расширена на небольшой количество мест, однако стоянка для маломобильных групп населения уже создана.

«Подъездные пути есть, запланировано их расширение, пешеходные пути будут благоустроены. На данный момент УКС делает эскизные проекты. Все работы закончатся к началу осени», – прокомментировал Солод.

Кстати, на территории школы обустроили детскую площадку, чтобы обучающиеся первых классов смогли повеселиться после занятий.

Отметим, что филиал лицея имени Хисматулина будет полностью готов к 1 сентября, когда ученикам нужно будет сесть за парты. В настоящее время идет получение лицензии на ведение образовательной деятельности. Общая стоимость объекта приблизительно равна миллиарду, деньги были выделены из окружного, федерального и городского бюджетов. Также в городе ведется строительство общеобразовательных учреждений в 5А, 33, 39 микрорайонах.