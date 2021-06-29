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​Обустройство проезда и парковки у сургутской поликлиники №4 откладывается

В Сургуте жители нескольких микрорайонов ждут появления парковки и проезда у поликлиники №4

​Обустройство проезда и парковки у сургутской поликлиники №4 откладывается
Фото: Яндекс. Карты

Долгожданный проезд к четвертой поликлинике Сургута не появится в этом году. Жители микрорайонов 37 и 5А уже с 2018 года следят за развитием событий вокруг этого проекта, но до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Видимого для них результата не будет как минимум до 2022 года.

Судьбу проезда и парковки на улице Киртбая в очередной раз обсудили на комитете думы по городскому хозяйству. После того, как поменялась стоимость проекта, единственный подрядчик, заявившийся на конкурс, отказался от исполнения контракта, объясняя это нехваткой выделенных средств. На решении сказалось повышение стоимости стройматериалов, уточнили чиновники.

Депутат Богдан Гужва отметил: цены растут настолько быстро, что пока подрядчик выйдет на стройплощадку, он уже окажется в минусе. Изначально на проект предполагалось направить 28 миллионов рублей, но позже цена была снижена до 21 миллиона.

Кроме того, сам проект, как и смета, сейчас требует корректировок. Здесь предполагалось построить двухэтажную парковку, но оказалось, что делать этого на данном участке нельзя, поэтому стоянка будет переформатирована в плоскостную парковку.

«Есть инициативная группа, с которой работали жители 37 микрорайона. Они вышли с инициативой по разработке проекта, но столкнулись с той проблемой, что проектом планировки предусмотрен двухэтажный объект, поэтому решили приостановить мероприятия. Сейчас еще раз планируем связаться с инициативной группой, после того, как выйдет постановление, продолжим работу над ПИРами», – пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Сергей Солод.

Теперь в мэрии рассчитывают получить готовый объект в 2022 году, хотя ранее начало строительства было запланировано на текущий год.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 17, комментариев: 0
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