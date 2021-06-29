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​Закрытие действующего полигона может сказаться на тарифе за вывоз мусора

В Сургуте с августа 2021 года действующий полигон ТКО перестанет принимать отходы

​Закрытие действующего полигона может сказаться на тарифе за вывоз мусора
Фото: pixabay.com

В Сургуте грядут большие изменения в мусорной истории. Действующий полигон ТКО перестанет принимать отходы уже в августе. Рассмотрение апелляции состоится 16 июля в Челябинске. Ранее siapress.ru писал, что в апреле 2021 года суд обязал ликвидировать свалку у сургутского аэропорта из-за ухудшения орнитологической обстановки. Часть полигона находится в охранной зоне аэропорта – птицы, которые кружат над мусором, представляют опасность для самолетов.

Власти приняли решение о создании площадки временного накопления твердых коммунальных отходов (ПВН).Ее обустроили на полигоне ЛТД. Сейчас есть проблемы с оснащением спецтехникой, но их планируют решить в течение месяца.

Площадь временного участка – два гектара. Его должно хватить до того момента, как появится новый мусорный полигон.Здесь, кстати, чиновники порадовали новостью: определен победитель конкурса для создания «Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов» для Сургута, Когалыма и поселений Сургутского района. Концессионное соглашение должно быть подписано до 23 сентября этого года. Сам объект будет вводиться поэтапно: в 2023 году запланирован ввод мусорно-сортировочного комплекса, в 2024 году – окончательный ввод полигона.

Решение вопроса представители администрации обсудили с парламентариями. Депутаты высказали свое мнение относительно сроков введения временной площадки в эксплуатацию. А именно: как чиновникам удалось так быстро привести в соответствие площадку такого назначения. «Я с экологами посоветовался, почитал информацию. На самом деле площадка временного хранения – это такой же полигон. Временные площадки должны иметь искусственное, водонепроницаемое покрытие (асфальт, керамзитобетон, керамическая плитка и т. д.), по периметру должна быть обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями», – процитировал несколько требований из СНиП Дмитрий Пахотин.

Чиновники заверили, что решение принимал департамент промышленности на основе документов полигона, и, если площадка внесена в техсхему, значит полигон соответствует требованиям.

Самое главное, эти изменения могут отразиться на тарифе за вывоз мусора для горожан. «По информации ЛТД, они 1 июля направят пакет документов в «Региональную службу по тарифам» для утверждения своего тарифа. В течение 10 дней РСТ даст свое заключение. Тогда будем понимать ситуацию», – заключил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 127, комментариев: 0
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