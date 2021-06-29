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​Ветреная гроза надвигается на Сургут

В Сургуте 30 июня — гроза с ветром

​Ветреная гроза надвигается на Сургут
Фото: pixabay.com

Летняя гроза с сильным ветром посетит Сургут завтра, 30 июня: по данным городского Гидрометеорологического бюро, в течение суток пройдут кратковременные дожди, грозы и ветра до 15 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

3. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

4. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

5. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

6. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

7. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

8. Будьте внимательней и осторожней на дороге.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 388, комментариев: 0
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