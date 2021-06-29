Родственники погибшей Эльвиры Зиганшиной обратились в Следком Югры

Следственный комитет округа начал проверку по факту смерти 23-летней сургутянки Эльвиры Зиганшиной. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в пресс-службе ведомства: «Было обращение родственников погибшей. Проверка включает стандартные процедуры. Проверяются действия врачей, устанавливается причина смерти, взаимосвязь между этими событиями. Такая проверка может проводиться до 30 суток».

Ранее сообщалось, что свою проверку после смерти молодой сургутянки начал Депздрав Югры. Ее результаты также будут известны через месяц.