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Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной

Родственники погибшей Эльвиры Зиганшиной обратились в Следком Югры

Следственный комитет по ХМАО проведет свою проверку по факту смерти Эльвиры Зиганшиной
Фото: К-Информ

Следственный комитет округа начал проверку по факту смерти 23-летней сургутянки Эльвиры Зиганшиной. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в пресс-службе ведомства: «Было обращение родственников погибшей. Проверка включает стандартные процедуры. Проверяются действия врачей, устанавливается причина смерти, взаимосвязь между этими событиями. Такая проверка может проводиться до 30 суток».

Ранее сообщалось, что свою проверку после смерти молодой сургутянки начал Депздрав Югры. Ее результаты также будут известны через месяц.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 990, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Глинских
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Сегодня в 13:20
Мой отец погиб от Ковид в СОКБ по наблюдением того же врача, что и Эльвира. Прочитал историю чудовищных мыканий бедной девушки по лечебным учреждениям в инстаграм. Верю каждому слову, так как видел подобное своими глазами. Не знаю кого винить больше, не компетентных врачей или систему здравоохранения, которой просто нет.
Мои соболезнования родным в этой непоправимой и страшной утрате.

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