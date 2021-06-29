В июле проезд по Сургутскому мосту будет ограничен по ночам

С 12 по 19 июля на мосту через реку Обь в районе Сургута будет вестись комплексное обследование. Из-за этого движение по путепроводу ограничат в ночное время.

«С 12 по 19 июля движение на мосту через Обь будут перекрывать с 01:00 до 04:00. Специалистам нужно провести работы по обследованию конструктива. Просим вас заранее планировать маршрут», - сообщается в официальных соцсетях администрации Сургутского района.

Ранее сообщалось, что на мосту завершилась установка системы мониторинга инженерных сооружений, которая позволит в режиме реального времени отслеживать состояние работы основных конструкций моста.