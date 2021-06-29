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​И ямальцам передайте: мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам

В июле проезд по Сургутскому мосту будет ограничен по ночам

​И ямальцам передайте: мост через Обь в районе Сургута будут закрывать по ночам
Фото: pixabay.com

С 12 по 19 июля на мосту через реку Обь в районе Сургута будет вестись комплексное обследование. Из-за этого движение по путепроводу ограничат в ночное время.

«С 12 по 19 июля движение на мосту через Обь будут перекрывать с 01:00 до 04:00. Специалистам нужно провести работы по обследованию конструктива. Просим вас заранее планировать маршрут», - сообщается в официальных соцсетях администрации Сургутского района.

Ранее сообщалось, что на мосту завершилась установка системы мониторинга инженерных сооружений, которая позволит в режиме реального времени отслеживать состояние работы основных конструкций моста.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 337, комментариев: 0
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