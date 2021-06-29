Два человека пострадали во время столкновения иномарок в Сургуте

В Сургуте накануне, 28 июня, на регулируемом перекрестке «Югорский тракт – улица Энергетиков» столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Шевроле» выехал на перекресток в то время, пока светофор показывал «красный», и столкнулся с «Фольксвагеном».

Отмечается, что виновник аварии и его пассажирка получили травмы.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 75 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 37 – за нарушение требований к перевозке детей», – отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.