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​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина

После смерти 23-летней пациентки медучреждения Сургута ждет масштабная проверка

​Проверят всех: депздрав Югры выясняет, почему умерла Эльвира Зиганшина
Фото: vk.com/kinform

В медицинских учреждениях Сургута началась ведомственная проверка после смерти 23-летней Эльвиры Зиганшиной. Девушка скончалась 25 июня. Родственники погибшей считают, что трагедии можно было избежать, если бы ей вовремя поставили верный диагноз.

В социальных сетях распространяется обращение родственников Эльвиры Зиганшиной. Они просят помочь разобраться в причинах смерти девушки. По словам близких погибшей, она обратилась к медикам еще в начале июня. К специалистам поликлиники №1 девушка пришла с жалобами на боли в ноге. Ее направили в травмцентр, где ей поставили диагноз «остеохондроз». За три недели Эльвира несколько раз обращалась к врачам. В итоге ее срочно госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу с сильной отдышкой и болями. 25 июня девушка скончалась. «Вскрытие показало: Эмболия и тромбоз других уточненных вен. Помогите разобраться, трубки никто не берет, пусть дадут копии амбулаторных карт», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента здравоохранения Югры корреспонденту siapress.ru сообщили, что проверка пройдет во всех медучреждениях, где наблюдалась пациентка. Результаты проверки будут известны через месяц.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 618, комментариев: 2
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 10:27
Да, травм центр Сургута - отвратительное учреждение по предоставлению медицинских услуг. Сталкивалась. Не удивляет. Да и прочие медицинские учреждения города убоги по качеству предоставляемых услуг.
Mobii
не нравится
Сегодня в 11:02
Ага, депздрав зад прикрыть хочет
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