После смерти 23-летней пациентки медучреждения Сургута ждет масштабная проверка

В медицинских учреждениях Сургута началась ведомственная проверка после смерти 23-летней Эльвиры Зиганшиной. Девушка скончалась 25 июня. Родственники погибшей считают, что трагедии можно было избежать, если бы ей вовремя поставили верный диагноз.

В социальных сетях распространяется обращение родственников Эльвиры Зиганшиной. Они просят помочь разобраться в причинах смерти девушки. По словам близких погибшей, она обратилась к медикам еще в начале июня. К специалистам поликлиники №1 девушка пришла с жалобами на боли в ноге. Ее направили в травмцентр, где ей поставили диагноз «остеохондроз». За три недели Эльвира несколько раз обращалась к врачам. В итоге ее срочно госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу с сильной отдышкой и болями. 25 июня девушка скончалась. «Вскрытие показало: Эмболия и тромбоз других уточненных вен. Помогите разобраться, трубки никто не берет, пусть дадут копии амбулаторных карт», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента здравоохранения Югры корреспонденту siapress.ru сообщили, что проверка пройдет во всех медучреждениях, где наблюдалась пациентка. Результаты проверки будут известны через месяц.