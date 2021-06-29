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​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам

Мошенники пытаются развести на деньги пассажиров Utair через соцсети

​Utair выступила с официальным обращением к пассажирам
Фото: vk.com/utair

Представители Utair предупредили пассажиров о том, что в официальных сообществах авиакомпании в социальных сетях активизировались мошенники. Соответствующее сообщение опубликовано на странице компании в инстаграме.

Уточняется, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа в службе поддержки увеличено: «Специалисты поддержки обязательно ответят вам в порядке очереди. Приносим извинения за доставленные неудобства. Также обращаем ваше внимание, что сейчас активизировались мошенники, которые пишут в личные сообщения. В официальной группе информацию и помощь можно получить только от лица сообщества, либо написав нам в личные сообщения и связавшись со специалистом службы поддержки (ответ которых поступит также от лица официального сообщества). Будьте бдительны – не предоставляйте персональные данные и не переводите деньги мошенникам».

Пассажиры Utair в комментариях к посту посетовали на то, что у авиакомпании нет горячей телефонной линии для оперативной связи.

Отметим, что в последнее время мошенники очень часто действуют от лица органов власти и крупных компаний. Так, недавно о деятельности злоумышленников предупреждали администрация Сургута, Сургутнефтегаз и главный врач Югры Алексей Добровольский.


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29 июня в 09:14, просмотров: 2870, комментариев: 1
Комментарии:
Citizen
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29 июня в 10:55
Utair сами еще те мошенники, попробуйте билет купленный у них сдать или поменять!
Кроме чат-бота ВКонтакте(!), больше никакой связи с этой авиакомпанией нет.

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