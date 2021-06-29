Мошенники пытаются развести на деньги пассажиров Utair через соцсети

Представители Utair предупредили пассажиров о том, что в официальных сообществах авиакомпании в социальных сетях активизировались мошенники. Соответствующее сообщение опубликовано на странице компании в инстаграме.

Уточняется, что из-за большого количества обращений время ожидания ответа в службе поддержки увеличено: «Специалисты поддержки обязательно ответят вам в порядке очереди. Приносим извинения за доставленные неудобства. Также обращаем ваше внимание, что сейчас активизировались мошенники, которые пишут в личные сообщения. В официальной группе информацию и помощь можно получить только от лица сообщества, либо написав нам в личные сообщения и связавшись со специалистом службы поддержки (ответ которых поступит также от лица официального сообщества). Будьте бдительны – не предоставляйте персональные данные и не переводите деньги мошенникам».

Пассажиры Utair в комментариях к посту посетовали на то, что у авиакомпании нет горячей телефонной линии для оперативной связи.

Отметим, что в последнее время мошенники очень часто действуют от лица органов власти и крупных компаний. Так, недавно о деятельности злоумышленников предупреждали администрация Сургута, Сургутнефтегаз и главный врач Югры Алексей Добровольский.