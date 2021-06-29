Проект развития парка «За Саймой» выложат в открытый доступ

Проект развития парка «За Саймой» будет размещён в ближайшее время в открытом доступе. Такое решение принято на заседании рабочей группы проекта, сообщил на личной странице в инстаграме глава Сургута Андрей Филатов.

«Каким быть парку «За Саймой» будем обсуждать до тех пор, пока не придём к согласованному решению. Но сначала очень важно договориться, как именно это решение мы будем принимать, чтобы оно действительно стало окончательным», - отметил градоначальник.

Следующее заседание рабочей группы состоится, когда она ознакомится с проектом парка. В данный момент принято окончательное решение, что футбольное поле там строится не будет. Именно это волновало активистов больше всего, потому что ради спортивной площадки планировали вырубить деревья.

«Строительство набережной, спортивной и детской площадок не вызывает принципиальных разногласий, проголосовали за то, чтобы продолжить по этим объектам работы под контролем Рабочей группы и общественности», - отметил Филатов.

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