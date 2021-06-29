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​Рабочая группа начала обсуждать варианты развития главного парка Сургута

Проект развития парка «За Саймой» выложат в открытый доступ

​Рабочая группа начала обсуждать варианты развития главного парка Сургута
Фото: instagram.com/filatov_surgut

Проект развития парка «За Саймой» будет размещён в ближайшее время в открытом доступе. Такое решение принято на заседании рабочей группы проекта, сообщил на личной странице в инстаграме глава Сургута Андрей Филатов.

«Каким быть парку «За Саймой» будем обсуждать до тех пор, пока не придём к согласованному решению. Но сначала очень важно договориться, как именно это решение мы будем принимать, чтобы оно действительно стало окончательным», - отметил градоначальник.

Следующее заседание рабочей группы состоится, когда она ознакомится с проектом парка. В данный момент принято окончательное решение, что футбольное поле там строится не будет. Именно это волновало активистов больше всего, потому что ради спортивной площадки планировали вырубить деревья.

«Строительство набережной, спортивной и детской площадок не вызывает принципиальных разногласий, проголосовали за то, чтобы продолжить по этим объектам работы под контролем Рабочей группы и общественности», - отметил Филатов.

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29 июня в 08:45, просмотров: 1174, комментариев: 3
Комментарии:
Mobii
не нравится
29 июня в 09:05
Сиа, а чо юсупов больше не приходит? Знатно же ему тут в панамку напихивают
Сергей Б
не нравится
29 июня в 09:48
Цирк, с парком «За Саймой», который начался при Шувалове, продолжил Филатов.

У власти в Югре стоят клоуны – губернатор Комарова, которая прислала в Сургут своего очередного клоуна Филатова.

А жителей Сургута все эти клоуны считают «лохами», которых разводят.

Долой, клоунов едросов!
Cresofff
не нравится
29 июня в 10:20
На фото из Инстограм filatov_surgut фото проектно-сметной документации уж больно прореженный лес. Деревья можно поштучно пересчитать. Вот по таким проектам и рождаются футбольные поля среди леса. Видно же что картинка на экране и фактическое количество деревьев сильно отличается. Проект сырой, уже только по тому что изыскательные работы проводились поверхностно (вопрос к квалификации проектной организации), либо нас ждёт жесткая вырубка лесного массива За Саймой.
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