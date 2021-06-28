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​Сургутяне в этом году выберут сразу четыре думы

В Сургуте стартовала подготовка к Единому дню голосования

​Сургутяне в этом году выберут сразу четыре думы
Фото: siapress.ru

Муки выбора приготовил сургутянам 2021-й: 19 сентября, в Единый день голосования, горожанам предстоит выбрать депутатов аж в четыре думы — городскую, окружную, областную и федеральную. Об этом сегодня рассказали в городской территориальной избирательной комиссии.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ пройдут по смешанной системе. 225 депутатов изберут по спискам избирательных объединений и еще 225 — по одномандатным округам. На территории ХМАО таких округа два, Сургут входит в 223 Нижневартовский округ.

Выборы 38 депутатов Думы ХМАО-Югры также пройдут по смешанной системе. Выдвижение кандидатов начинается с 5 июля и заканчивается 4 августа.

Смешанными будут и выборы депутатов Тюменской областной Думы, которая состоит из 48 парламентариев. Выдвижение кандидатов уже началось и закончится 19 июля.

На городском уровне выборы пройдут по мажоритарной избирательной системе. Выдвижение кандидатов начинается с 15 июля, заканчивается 4 августа.

Подать документы для участия в выборах можно в Территориальной избирательной комиссии города Сургута. В рабочие дни она работает с 9:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 14:00. Исключение — выборы в Государственную Думу РФ. Для участия в них кандидаты смогут зарегистрироваться в Ханты-Мансийске. В последний день приёма документов избирательная комиссия будет работать до последнего кандидата.

Выдвижение кандидатов возможно, как политической партией, так и в порядке самовыдвижения. Только во втором случае нужно будет собрать нужное количество подписей. На федеральных и региональных выборах это три процента от количества голосующих, на муниципальных — 0,5 процента. 30 июня в музее «Россия — Моя история» пройдет семинар для кандидатов, где объяснят изменения в российском законодательстве, порядок сбора подписей и их количество.

В сами дни голосования избиратели получат семь бюллетеней. По два — в Государственную, Тюменскую областную и Думу ХМАО и один — в Думу города Сургута. Несмотря на то, что по-прежнему речь идет о Едином дне голосования, сами выборы будут идти не день, а три дня — с 8:00 до 20:00. В ТИКе это решение объясняют заботой об удобстве избирателей, которые могут сами решить, когда им удобнее прийти на голосование.

Можно будет проголосовать и по месту фактического нахождения. Нужно только подать заявление через Госуслуги, МФЦ или Территориальную избирательную комиссию с 2 августа по 13 сентября. Исключение — выборы в Думу города Сургута. Адрес и телефон своего избирательного участка можно найти по ссылке: Найди свой избирательный участок.


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Сегодня в 19:03, просмотров: 147, комментариев: 0
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