В Сургуте произошла авария на сетях «Горводоканала» – в небо взмыл столб воды

В Сургуте на проспекте Комсомольском столб воды поднялся в воздух. Как удалось выяснить корреспонденту siapress.ru, порыв произошел на сетях «Горводоканала». На предприятии пояснили, что последствия аварии уже устранили, все работает в штатном режиме. На время поток водоснабжения был переключен на другую ветку.

«Произошел функциональный отказ на сетях водоснабжения по улице Комсомольский проспект. Оторвался клапан пожарного гидранта. Сейчас специалистами аварийной службы авария устранена. Готовятся к запуску водоснабжения», – пояснили в пресс-службе «Горводоканала».