Жители Сургута пожаловались на раннюю шумную стрижку газона

Жителям Сургута не понравился ранний покос травы в выходной день. Один из горожан, проживающий неподалеку от пересечений проспекта Мира и улицы Островского, обратился за помощью на местный портал для жалоб.

«Бригадир на вопрос о том, почему производятся шумные работы в выходной день, ответил, что ему выдали наряд в департаменте лесопаркового хозяйства города. Просьба принять меры к недопущению подобного в дальнейшем», – пишет местный житель на портале «Твой Сургут».

В мэрии отметили, что все работы по облагораживанию газонов проводятся в соответствии с законом о соблюдении тишины, согласно которому покос травы должен начинаться не раньше восьми часов утра.

«Работы, как вы сами зафиксировали, были начаты в 8:00, то есть с учётом норм закона. Кроме того, ответственность предусмотрена за работы в жилых зонах, например на придомовой территории, в то время как кошение газонов проводится учреждением на улично-дорожной сети, которая не отнесена к жилым зонам. Таким образом проведение работ в границах улично-дорожной сети, позволяет учреждению проводить работы и в более ранние сроки, но учитывая потребность в отдыхе горожан, к кошению приступают с 8:00», – прокомментировали представители администрации.