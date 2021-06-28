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Народный контроль: сургутянин проверил качество ямочного ремонта, вооружившись деревянной палочкой

В Сургуте местный житель продемонстрировал «качество» дорожного ремонта

Народный контроль: сургутянин проверил качество ямочного ремонта, вооружившись деревянной палочкой
Скрин: К-информ

Сургутянина возмутило качество ремонта на придомовой территории Каролинского, 14/2. На видео, которое попало в соцсети, автор демонстрирует, как легким движением деревянной палочки покрытие разлетается в разные стороны. Видно, что ямы местами отфрезерованы под заливку. Однако вместо асфальтобетонной смеси в них лишь песок вперемешку с камнями.

«Я не дорожник, но инженер. Скажите мне… песок, который здесь есть, он должен здесь быть или все-таки должно быть зачищено? Вот это будет держаться? Или должно это все вычищаться предварительно?», - задается вопросом сургутянин.

Автор называет такой ремонт «безобразием», вопрошая, где те чиновники, что должны контролировать работу дорожников. Их ответственность уже не первый раз берет на себя инициативный горожанин. Он поделился своим предыдущим опытом разоблачения некачественного ремонта:

«В 2019 году похожим образом делал ямочный ремонт «Северавтодор». Я это дел все заснял, что за свои средства они потом все переделывали. Значит, это сделано не по технологии. И вот опять – 2021 год. Я уж не знаю «Северавтодор» это сделал или кто, потому что сейчас никого нет. Это сделали в мое отсутствие, вот это безобразие. Позаливали, символически метелкой поотметали, но все равно это не нормально».


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Сегодня в 11:28, просмотров: 364, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 12:01
Какую он ответственность взял на себя? Расковырял и без того испорченную придомовую дорогу? Управляющая компания, тсж или просто инициативные граждане, превозмогая, отфрезеровали верхний слой дорожной одежды, очистили яму, пролили вяжущее на основе битумов, подготовились к укладке асфальтобетонной смеси… и тут, внезапно, пришёл мелкий пакостник с камерофоном, палкой-ковырялкой и уничтожил все благие начинания. Изрубил на корню!)

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