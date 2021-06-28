В Сургуте в минувшую субботу произошло ДТП с мотоциклистом

В сургутском СОК «Прибрежный» в минувшие выходные, 26 июня, в 21:20 на улице Центральная опрокинулся мотоцикл. По предварительным данным, байкер не справился с управлением. Отмечается, что водитель транспорта был без шлема и защитной экипировки – это помогло бы избежать травм.

«С начала года с участием мототранспорта в Югре зарегистрировано 34 ДТП, в которых три человека погибли и 38 получили травмы», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

Напомним, что в последнее время мотоциклисты часто мелькают в сводках ГАИ. Так ранее мы сообщали, что в Ханты-Мансийске байкер врезался в легковушку, но выжил.