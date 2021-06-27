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Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд

В Сургуте агрессивная женщина с битой устроила потасовку на дороге

Автоледи по имени Люба напала с битой на водителя, который встал в ее ряд
Видео: vk.com/kinform

В Сургуте автоледи устроила потасовку на дороге из-за того, что ей показалось некрасивым поведение одного из водителей. О трагикомическом происшествии рассказали подписчики паблика «К-Информ» во «ВКонтакте», там же опубликовано видео дорожных разборок.

К сожалению, мы не можем опубликовать оригинал видео, так как участники конфликта очень активно использовали ненормативную лексику.

«Стали свидетелями безумно странной и смешной ситуации. Мужчина выезжал со двора. А женщина перестраивалась в левый ряд с поворотником, в тот же ряд, куда и выезжал мужчина. Он подумал, что она будет поворачивать и поэтому выехал. Женщина стала сигналить и на светофоре выбежала к мужчине, начала нападать, бить, толкать и оскорблять его. Мужчина отталкивал ее. Далее посыпались со стороны женщины маты в его сторону, и она побежала за битой и замахивалась на него. Также дама со всей дури пнула машину мужчины. Надеюсь, что мужчина обратится туда, куда нужно и не оставит это так», - цитируют в паблике рассказ очевидца.

Кроме того, администрация группы «К-Информ» напомнила, что героиня видео уже попадала в ленту происшествий. «Напомним, автоледи по имени Люба, инспекторы ДПС Сургута задержали в июне 2019 года на Югорском тракте». Тогда женщина едва не уснула за рулем машины, отказалась проходить медосвидетельствование, забаррикадировалась в машине, а, когда эвакуатор все-таки увез автомобиль, «порекомендовала полицейским чаще оглядываться по сторонам».

Отметим, что официальными данными о конфликте на дороге, а также о связи его героини с событиями 2019 года, мы не располагаем.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 313, комментариев: 0
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