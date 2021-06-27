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​Что тормозит расселение аварийного жилья в Сургуте

На расселение аварийного жилья в Сургуте собственникам выплатят 1,4 млрд рублей. А что с соцнаймом?

​Что тормозит расселение аварийного жилья в Сургуте
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте надо расселить 223 аварийных дома. Работа ведется по двум программам и двум основным направлениям: выплаты компенсации собственникам квадратных метров и покупка квартир для переселения тех, кто живет в муниципальной недвижимости. И, если с первым все более или менее понятно, то со вторым возникают проблемы.

О том, как идет работа с расселением аварийных «квадратов» рассказал глава города Андрей Филатов на первой большой пресс-конференции.

Собственникам – выплаты

В 2021 года на выплаты компенсации собственникам недвижимости в аварийном фонде планируют направить 1,4 млрд рублей. За эту работу отвечает департамент городского хозяйства, она ведется по графику. В начале года были перебои с выплатами, связанные в том числе и необходимость формирования пакета документов от самих жильцов.

«Есть ожидание, что мы полностью реализуем сумму по компенсациям», - отметил градоначальник.

Эта тема постоянно контролируется городским штабом по жилью.

Дорогие квадраты

На покупку квартир для переселения людей, которые живут в муниципальном жилье по договору соцнайма, также выделены деньги – 900 миллионов рублей.

«Мы обязаны предоставить равноценное жилье и переселить. Здесь возникает главная проблема: чтобы это сделать, надо купить на рынке квартиры. Сегодня РСТ (региональная служба по тарифам - прим.ред.) определяет стоимость жилья в 58 тысяч за квадрат. Мы объявляем конкурс, нам никто ничего не продает. По разным причинам. Главная причина в том, что стоимость «квадрата» на рынке гораздо выше – 85-90 тысяч рублей, а местами и до 120 тысяч рублей доходит», - объяснил Андрей Филатов.

На стоимость жилья повлияла программа льготной ипотеки и выплаты, реализуемые в регионе.

При этом достигнуть договоренности с застройщиками по цене «квадрата» мешает внимание Федеральной антимонопольной службы. Регулятор полагает, что каких-либо договоренностей быть не должно.

«Говоря объективно, справится с этим в полном объеме при этих обстоятельствах не получается», - признался глава города.

Сейчас администрация Сургута пытается найти выход из сложившейся ситуации, используя адресный подход.

Напомним, что аварийное жилье стало одной из основных тем на первой встрече Андрея Филатова на посту главы Сургута с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«Очень важно, чтобы в Сургуте освободились от проблем, сопровождающих реализацию этого проекта. Не первый год мы сталкиваемся с тем, что администрация размещает заказ на приобретение жилья для переселяемых из аварийного жилья, а застройщики не выходят на аукционы. Ресурсы возвращаются неиспользованные. И это полбеды. Важно, что люди, несмотря на то, что имели полное право и возможность получить новое жилье, не получили его. Эту отложенность обязательств по совершенно непонятным и необъективным с точки зрения человека причинам надо исключить», - поручила тогда глава региона.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 222, комментариев: 0
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