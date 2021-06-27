В Сургуте изменят расписание дачных автобусов

В Сургуте после жалоб жителей садовых товариществ «Ветеран» и «Рябинушка» изменят расписание дачных автобусов. Об этом сообщается в паблике «ОНФ | ХМАО – Югра» во «ВКонтакте».

В окружной ОНФ обратились жители кооперативов, которые сообщили, что с началом дачного сезона регулярные рейсы отменили, заменив их «дачным» расписанием. Таким образом, первый рейс с 1 мая начал отправляться с 9.00, а не с 6.55, как было ранее. Люди начали опаздывать на учебу и на работу. Общественники направили запрос главе Сургута с просьбой скорректировать расписание таким образом, чтобы жители могли добираться до рабочих мест без опоздания.

«В ОНФ пришло письмо, подписанное заместителем главы Сургута Валерием Фомагиным. В ответе сказано, что в настоящее время готовится изменение в муниципальный контракт с новым расписанием автобуса №115 с отходом от «Рябинушки» в 7:00», - говорится в посте «фронтовиков».