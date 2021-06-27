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​И вновь пикет: дольщик ЖК «Любимый» вышел с плакатом к администрации Сургута

У мэрии Сургута состоялся одиночные пикеты обманутых дольщик

​И вновь пикет: дольщик ЖК «Любимый» вышел с плакатом к администрации Сургута
Фото: pravdaurfo.ru

В воскресенье, 27 июня, у администрации Сургута состоялись одиночные пикеты дольщиков ЖК «Любимый». Участники акции протеста требуют найти инвестора и достроить дом, передает «Правда УрФО».

Дольщики заявили, что будут выходить на одиночные пикеты, пока им не согласуют массовый митинг. Активисты уточняли, что подали несколько заявлений на проведение акций в администрацию города, однако им отказывали по разным причинам.

Ранее в мэрии сообщили, что жилой дом № 2 будет достроен силами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в срок до 31 декабря 2023 года.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 208, комментариев: 0
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