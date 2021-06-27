В Сургут доставили крупную партию вакцины от коронавируса

В течение суток в Сургут доставят крупную партию вакцины от коронавируса. В медучреждениях других городов региона поставки ожидаются в течение двух суток. Об этом на личной странице в инстаграме сообщил главный врач региона Алексей Добровольский.

«19 800 доз вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V) сегодня поступили на аптечный склад в Сургуте. Вакцина будет доставлена в течение суток в поликлиники Сургута и в течение 2 суток в остальные медицинские организации округа», - написал глава депздрава.

В пятницу, 25 июня, из-за роста желающих привиться от коронавируса в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске начали закрываться мобильные прививочные пункты.

«В некоторых городах мы временно ограничили работу мобильных пунктов вакцинации, чтобы обеспечить вакцинацию тех, кто через сайт Госуслуги заранее запланировал прививку и записался на конкретный день и время. Мы ожидаем ускорения поставки вакцины в округ, чтобы не допустить перебоев с вакцинацией. Ждем поставку 19 тысяч доз вакцины в течение ближайших суток и 88 тысяч доз в течение 2 недель», - сообщал тогда Добровольский.