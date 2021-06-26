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​Число коек для коронавирусных больных в СОКБ увеличат

Сургутская окружная клиническая больница увеличит число коек для больных коронавирусом

​Число коек для коронавирусных больных в СОКБ увеличат
Фото: ugra-tv.ru

Из-за прироста новых пациентов с диагнозом COVID-19 в Сургутской окружной клинической больнице увеличивают количество коек для них: об этом Сургутинтерновостям рассказала главный инфекционист Югры Людмила Катанахова.

Так, сейчас в клинике занято 260 мест в ковидном отделении, в резерве остаются еще сто. Ежедневно сюда попадают несколько десятков новых пациентов. «В среднем от 20 до 30 пациентов в сутки госпитализируются, но мы должны понимать, что кроме госпитализации, пациенты еще и выписываются, — отметила специалист. — Поэтому все это, конечно, учитывается, и учитывается занятость коечного фонда. На сегодняшний день 360 коек – этого пока достаточно. При необходимости будут развернуты дополнительные койки». Они будут находиться в части терапевтического корпуса, которую вновь перепрофилировали под инфекционные палаты.


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26 июня в 12:25, просмотров: 1555, комментариев: 0
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