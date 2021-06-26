Сургутская окружная клиническая больница увеличит число коек для больных коронавирусом

Из-за прироста новых пациентов с диагнозом COVID-19 в Сургутской окружной клинической больнице увеличивают количество коек для них: об этом Сургутинтерновостям рассказала главный инфекционист Югры Людмила Катанахова.

Так, сейчас в клинике занято 260 мест в ковидном отделении, в резерве остаются еще сто. Ежедневно сюда попадают несколько десятков новых пациентов. «В среднем от 20 до 30 пациентов в сутки госпитализируются, но мы должны понимать, что кроме госпитализации, пациенты еще и выписываются, — отметила специалист. — Поэтому все это, конечно, учитывается, и учитывается занятость коечного фонда. На сегодняшний день 360 коек – этого пока достаточно. При необходимости будут развернуты дополнительные койки». Они будут находиться в части терапевтического корпуса, которую вновь перепрофилировали под инфекционные палаты.