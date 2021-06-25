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​Из горящего колледжа в Сургуте эвакуировались 25 человек

В Сургуте произошел пожар в колледже предпринимательства

​Из горящего колледжа в Сургуте эвакуировались 25 человек
Скрин видео: vk.com/kinform

В пятницу, 25 июня, в здании колледжа предпринимательства, расположенного на улице Югорской в Сургуте, произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 13.39.

«Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты. На момент прибытия из здания эвакуировались 25 человек. Пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 13.55», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Пожар тушили семь пожарных расчетов. Причина возгорания устанавливается органами дознания.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 134, комментариев: 0
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