Футбольного поля в парке «За Саймой» точно не будет

Работы по благоустройству сургутского парка «За Саймой» приостановлена на время обсуждения проекта. На данный момент принято окончательное решение отказаться от строительства футбольного поля.

«На следующей неделе собираем проектную группу, расширяем её работу, подключаем общественность, активистов, приглашаем СМИ, будем вместе обсуждать дальнейшие действия и принимать решения. Какие действия и решения – будет понятно по итогам работы этой расширенной проектной группы», - сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Напомним, парк «За Саймой» получил право на государственное финансирование при благоустройстве благодаря активности горожан, которые отдали за этот объект свой голос. Однако, когда работы начались, люди с удивлением узнали, что для обустройства футбольного поля в парке вырубят деревья. Это вызвало недовольство ряда общественников. Ситуацию взял под личный контроль глава города Андрей Филатов. «Хочу заверить сургутян, что в этом вопросе не будут предприниматься действия и приниматься решения, которые идут вразрез интересам города. Важно понимать, что и у жителей мнения могут отличаться. Здесь нам предстоит уравнивать позиции всех сторон», - заявил он ранее.