Новый проект Думы Сургута: фото из прошлого нашего города

12 июня, в День рождения Сургута, Дума города на своей странице ВКонтакте опубликовала снимки города 30-летней давности и попросила суругутян ответить на мини-викторину: что это за улица, что это за дом?

Несмотря на то, что узнали свой город на снимках из прошлого немногие, фотографии из вызвали большой интерес. И Дума города пошла дальше – она создала новый проект: вместе со снимками старого города публиковать фотографии, на которых видно, как изменилось это место сегодня…

Если у вас, уважаемые сургутяне, есть старые снимки, вы можете присоединиться к этому проекту и присылать свои фотографии в социальные сети Думы города Сургута:

https://vk.com/duma_surguta?w=wall-130483649_5891

https://ok.ru/group/67254708207670/topic/153452173473846

https://www.instagram.com/p/CQbBVfdLS0r/