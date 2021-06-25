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​В Сургуте УК начислила потребителю лишние 113 тысяч рублей за коммуналку

Сургутянин через прокуратуру добился возврата 113 тысяч рублей, незаконно начисленные ему за коммуналку

​В Сургуте УК начислила потребителю лишние 113 тысяч рублей за коммуналку
Фото: pixabay.com

В Сургуте управляющая компания незаконно начислила потребителя лишние 113 тысяч рублей за коммунальные услуги. Но, чтобы доказать это, горожанину пришлось обратиться в суд и прокуратуру.

«Установлено, что несмотря на решение суда об отказе во взыскании с жителя задолженности по оплате коммунальных услуг, вступившее в законную силу, управляющая организация необоснованно продолжала начислять вышеуказанную задолженность, что отражалось в платежных документах заявителя. В связи с этим прокурор города внес в адрес руководителя управляющей компании представление, потребовав устранить допущенные нарушения закона», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Только после этого коммунальщики произвели перерасчет незаконно начисленной платы.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 301, комментариев: 0
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