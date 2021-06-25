Сургутянин через прокуратуру добился возврата 113 тысяч рублей, незаконно начисленные ему за коммуналку

В Сургуте управляющая компания незаконно начислила потребителя лишние 113 тысяч рублей за коммунальные услуги. Но, чтобы доказать это, горожанину пришлось обратиться в суд и прокуратуру.

«Установлено, что несмотря на решение суда об отказе во взыскании с жителя задолженности по оплате коммунальных услуг, вступившее в законную силу, управляющая организация необоснованно продолжала начислять вышеуказанную задолженность, что отражалось в платежных документах заявителя. В связи с этим прокурор города внес в адрес руководителя управляющей компании представление, потребовав устранить допущенные нарушения закона», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Только после этого коммунальщики произвели перерасчет незаконно начисленной платы.