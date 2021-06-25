В Сургуте мошенники от лица администрации требуют у предпринимателей денег за «красный уголок»

В Сургуте орудуют мошенники, которые вымогают у бизнесменов деньги от лица сотрудников отдела защиты прав потребителей администрации города и Центра защиты прав потребителей. На это в мэрию жалуются сами предприниматели.

Злоумышленники звонят и сообщают о предстоящей проверке соблюдения санитарно-противоэпидемических требований, наличие «уголка потребителя», требований противопожарной безопасности и прочих правил. При этом настойчиво предлагают урегулировать вопрос по возможным нарушениям при проведении проверки посредством приобретения у них нормативных документов, брошюр и иных материалов для оформления «уголка потребителя».

В отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города сообщили, что устное информирование по телефону о проведении проверки не предусмотрено законодательством.

«Кроме того, органы местного самоуправления не осуществляют деятельность по распространению печатной нормативной продукции на коммерческой основе. Просим проявлять бдительность и при возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством. Контактная информация отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города: 628408, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 8, телефоны: (3462) 522-276, 522-092, 522-105, 522-103, 522-106, 522-132, 23-04-65, 52-21-88», - добавили представители мэрии.