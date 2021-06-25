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В Сургуте закончилась вакцина от COVID-19

В Сургуте сворачивают мобильные пункты вакцинации из-за отсутствия вакцины от коронавируса

В Сургуте закончилась вакцина от COVID-19
Фото: siapress.ru

Мобильные пункты вакцинации не принимают желающих привиться от коронавируса. Причина - отсутствие вакцины. Корреспонденту siapress.ru удалось выяснить, что в городе сворачивают мобильные пункты вакцинации. Принимают только тех, кто записывался заранее - на них остатков запаса хватит.

Коллапс произошел из-за задержки поставки партии на аптечный склад округа. Уточняется, что вакцины нет во всей Югре.

«Ждали машину вчера, но она не пришла. Обычно приходит партия, которой хватает дня на три. Сейчас ждем поставки. Если ночью привезут, уже завтра возобновим работу», - рассказал главный врач городской поликлиники №1 Максим Слепов.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 204, комментариев: 0
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