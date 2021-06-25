На месторождение под Сургутом к вахтовикам пришла необычная лиса

Нефтяникам на месторождении под Сургутом встретилась необычная лиса. В гости к вахтовикам заглянула рыжая с мультяшной мордочкой. Фото хищницы опубликовано в «К-Информ» во ВКонтакте. Некоторые пользователи вспомнили знаменитый мем «Упоротый лис» с изображением чучела лиса на стуле. Глядя на фото, сделанное нефтяниками, кажется, что животное вот-вот заговорит человеческим голосом.

Это не единственный случай встречи сургутян с лесными обитателями. В марте 2021 года лиса с капканом на лапе пришла к сургутскому аэропорту. Ранее siapress.ru сообщал, что на улице Крылова возле школы №29 был замечен медвежонок.