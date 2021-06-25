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В сургутский травмцентр придут 10 врачей редких специальностей

Травматология Сургута ожидает пополнения штата специалистов

В сургутский травмцентр придут 10 врачей редких специальностей
фото: Яндекс.Карты

В Сургутской травматологической больнице ожидается пополнение – 10 врачей заканчивают целевой обучение от этого медучреждения и будут трудоустроены. В травмцентре они, по условиям договора, обязаны отработать не менее трех лет. В рядах докторов появятся новые неврологи, хирурги, физиотерапевты, рентгенологи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и врачи клинической лабораторной диагностики.

«В реализацию программ целевого обучения клиника включилась с 2014 года. За это время дипломированными специалистами в травматологическую больницу уже вернулись около 30 «целевиков». Большинство из них - выпускники медицинского института Сургутского государственного университета. Однако для обучения по некоторым редким специальностям травматологическая больница выдает направления в вузы других регионов», – сообщили в депздраве Югры.

Отмечается, что клиника работает как с выпускниками школ, желающих стать докторами, так и с выпускниками медицинских вузов, которым необходимо пройти ординатуру.


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25 июня в 09:55, просмотров: 1440, комментариев: 2
Комментарии:
Очевидец
не нравится
25 июня в 12:13
Надеюсь, что они хорошо учились.
Швондер.
не нравится
25 июня в 15:13
... и редких национальностей
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