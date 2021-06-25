В Сургуте произошло ДТП с участием вахтового автобуса «Сургутнефтегаза»

Сегодня, 25 июня, в районе 8 часов утра произошло ДТП возле УФМС Сургута. На Профсоюзов водитель паркетника «Рено» столкнулся со служебным транспортом «Сургутнефтегаза». Иномарка была развернута перпендикулярно движению капотом в сторону «встречки». Перед у машины изрядно помят.

По словам очевидцев, водитель «француза» двигался со стороны РК «Вавилон», после перекрестка хотел повернуть к зданию миграционной службы и воткнулся в вахтовый автобус компании. При этом в этой части дороги нарисована двойная сплошная. Водитель не доехал всего 100 метров до места, где разрешен поворот.

На место происшествия прибыла реанимация на колесах, работают сотрудники ГИБДД.