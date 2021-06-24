Жителей Сургута просят помочь выбрать места для обработки от комаров, мошек и клещей

В Сургуте продолжаются обработки территорий от комаров, мошек и клещей. Специалисты администрации составили список мест, где пройдет ларвицидная обработка. Но для большего эффекта в него готовы включить места, предложенные горожанами.

«Для большей эффективности мы предлагаем сургутянам ознакомиться с утвержденным перечнем территорий, на которых проводят обработку в этом году, и предложить новые площади для работы. Выскажите свои пожелания, и мы постараемся включить их в план на следующий год. Ознакомиться с территориями можно по ссылке. Предложить свои варианты по тел.: 52-45-60», - сообщается в официальном паблике администрации во «ВКонтакте».

Отметим, что с список для обработки от комаров вошли 23 территории: водоемы в районе парка «Геологов», водохранилище на реке Сайма, протока Бардыковка, водоем по Югорскому тракту, озера в дачных поселках и другие.