16+
Логотип Сиапресс
USD  72,3260   EUR  86,3283  

Новости

Больше новостей
Обязательная вакцинация для россиян, собирающихся на курорты Краснодарского края — это…
Комментировать
0
Вы поставите прививку от COVID-19 ради отдыха на российском юге?
Комментировать
0
Нужно ли обновление парка «За Саймой»?
Комментировать
3
Вы следите за работами в парке «За Саймой»?
Комментировать
0
Как вы относитесь к обязательной вакцинации от COVID-19?

Положительно 25%

Отрицательно 68.4%

Не знаю 6.6%

Всего голосов: 747

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургут избавят от комаров и мошек

Жителей Сургута просят помочь выбрать места для обработки от комаров, мошек и клещей

​Сургут избавят от комаров и мошек
Фото: pixabay.com

В Сургуте продолжаются обработки территорий от комаров, мошек и клещей. Специалисты администрации составили список мест, где пройдет ларвицидная обработка. Но для большего эффекта в него готовы включить места, предложенные горожанами.

«Для большей эффективности мы предлагаем сургутянам ознакомиться с утвержденным перечнем территорий, на которых проводят обработку в этом году, и предложить новые площади для работы. Выскажите свои пожелания, и мы постараемся включить их в план на следующий год. Ознакомиться с территориями можно по ссылке. Предложить свои варианты по тел.: 52-45-60», - сообщается в официальном паблике администрации во «ВКонтакте».

Отметим, что с список для обработки от комаров вошли 23 территории: водоемы в районе парка «Геологов», водохранилище на реке Сайма, протока Бардыковка, водоем по Югорскому тракту, озера в дачных поселках и другие.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:15, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прыщи – это не приговор, но повод задуматься. Косметолог Арина Пахтусова // ONLINE 25 июня в 12.00 4415
  2. ​Роспотребнадзор напугал югорчан обязательной вакцинацией, а потом опроверг свое же заявление 1408
  3. ​В Сургуте вводят в эксплуатацию долгожданную школу 1335
  4. ​Два югорчанина скончались от коронавируса за сутки 1321
  5. ​Владимир Сысоев уходит из правительства Тюменской области 1034
  6. ​Андрей Филатов вышел в соцсеть. И началось такое… 1013
  7. Как избавиться от отходов экологично? 930
  8. Скейтеры, велосипедисты, BMX, самокатеры – «СпортЗавод» объединит субкультурную тусовку 760
  9. ​Сургутяне за отдых у моря готовы отдать около 200 тысяч рублей 709
  10. Водолазы нашли труп одного из пропавших в Ханты-Мансийском районе мужчин 594
  1. ​Звонок Полукеева 6623
  2. ​«Мы движемся в античеловечном направлении: подливаем яд в свой же стакан» 5711
  3. Прыщи – это не приговор, но повод задуматься. Косметолог Арина Пахтусова // ONLINE 25 июня в 12.00 4415
  4. Бывшего работника нефтедобывающей компании будут судить за коррупцию и мошенничество 4382
  5. ​«Будем выходить на одиночные пикеты, пока нам не согласуют массовый» 4304
  6. ​В субботу сургутяне простятся с Сергеем Полукеевым 4090
  7. ​Главным коммунальщиком Нижневартовска временно стал Сергей Лях 3139
  8. По Сургуту бегает медведь // Видео 3111
  9. ​Как девятиклассников элитной гимназии Сургута поставили перед выбором: или в сантехники, или в «технари» 2982
  10. Югорский пожарный спас и приютил бельчонка // ВИДЕО 2970
  1. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 10338
  2. ​Умер Сергей Полукеев 10073
  3. Мэр Нижневартовска покидает свой пост 9490
  4. В Сургуте из окна многоэтажки выпал подросток 9312
  5. Теперь точно откроют: в Сургуте завершают обустройство пляжа 8864
  6. ​Как Сургут отметит День России и День города // Спецвыпуск афиши 8593
  7. ​Судя по всему, Филатов начал знакомиться и работать с Сургутнефтегазом задолго до назначения 8500
  8. ​Пушистая компания: сургутяне гуляют по торговым центрам с котами на поводке // Фотофакт 8144
  9. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 7967
  10. Сергей Полукеев: «После того, как жители вышли кольцом, вариант что-то построить на Грибоедовской развязке равен нулю. Мы же не самоубийцы» // ВИДЕО, ТЕКСТ 7751

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика