Выборы в Думу Сургутского района пройдут 19 сентября

Соответствующее решение приняли сегодня районные депутаты на 39 внеочередном заседании Думы. Процедура состоится 19 сентября. В этот день жители Сургутского района будут выбирать депутатов сразу в четыре Думы - районную, окружную, областную и Государственную.

Голосование будет идти в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Центризбирком принял это решение в целях соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Такое разделение потоков позволит избежать очередей и скоплений людей.

На заседании народные избранники утвердили схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Сургутского района.

«Документ не претерпел значительных изменений с предыдущей редакции. Из схемы исключены снесенные дома, добавлены новостройки, уточнены названия улиц», - прокомментировал председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Ознакомиться с решением можно на сайте Думы Сургутского района в разделе «Решения Думы».