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​В Сургутнефтегазе рассказали, как распознать мошенников, действующих от лица компании

От лица Сургутнефтегаза действуют мошенники

​В Сургутнефтегазе рассказали, как распознать мошенников, действующих от лица компании
Фото: ntzmk.ru

Злоумышленники незаконно используют наименования ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ для рассылки фиктивных коммерческих предложений. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители Сургутнефтегаза просят до заключения контрактов и перечисления денег проверять информацию и направлять запрос в адрес ПАО «Сургутнефтегаз».

«ПАО «Сургутнефтегаз» еще раз обращает внимание, что непосредственно не занимается реализацией нефтепродуктов. Продукция реализуется на биржевых площадках», - подчеркивается в пресс-релизе.

Там же опубликована инструкция, как распознать мошенников, которые рассылают фиктивные коммерческие предложения о приобретении продукции, производимой ПАО «Сургутнефтегаз» (в некоторых случаях могут указываться ООО «КИНЕФ», УПГ ПАО «Сургутнефтегаз» и др.):

- В сфальсифицированных предложениях о сотрудничестве содержатся контактные данные лиц, которые не имеют никакого отношения к ПАО «Сургутнефтегаз».

- Взаимодействие предлагается вести через «отдел маркетинга и рекламы», который в организационной структуре ПАО «Сургутнефтегаз» отсутствует.

- Указываются телефоны и адреса, не принадлежащие ПАО «Сургутнефтегаз»: +7 (3462)77-98-87, + (3462) 77-98-64 и другие, referent@surgutneftgas.ru, info@metalstrong.online и другие.

- Следует также учитывать, что наряду ложными сведениями для введения в заблуждение используются, в том числе сведения о ПАО «Сургутнефтегаз», содержащиеся на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз».

ПАО «Сургутнефтегаз» призывает внимательно проверять любую информацию относительно отправителей писем. В частности, все телефонные номера и электронные адреса (доменные имена), откуда приходят предложения приобрести продукцию ПАО «Сургутнефтегаз», требуется соотносить с информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз».


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Сегодня в 17:18, просмотров: 195, комментариев: 0
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